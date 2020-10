Aggressione choc sul lungomare, presa a calci e pugni: è grave

SENIGALLIA - Un uomo l’ha fermata, l’ha scaraventata giù dalla bici e poi l’ha presa a calci e pugni. Aggressione choc ieri mattina sul lungomare Mameli.

La donna, una 40enne originaria della Georgia, ora è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Senigallia dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per lesioni alla milza e al rene. Sull’episodio, avvenuto attorno alle 9, indaga la polizia nel più stretto riserbo. L’unica testimonianza sarebbe quella di un passante che ha dato l’allarme: da lontano ha assistito alla scena e ha visto un uomo scappare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna è stata portata all’ospedale dal 118 con un codice rosso. Non è chiaro se l’aggressore conoscesse la vittima o se l’abbia fermata mentre andava in bici per chiederle un’informazione. Fatto sta che di punto in bianco l’ha riempita di calci e pugni, lasciandola a terra per poi darsi alla fuga.