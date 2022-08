Tremila selle per cavalli arrivate dalla Cina sequestrate al porto di Ancona

ANCONA - Articoli per equitazione irregolari, quasi 3mila selle per cavalli sequestrate al porto di Ancona dall'Agenzia delle dogane e i monopoli. Il carico, proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese e destinato alla provincia di Perugia non riportavano sulla confezione l’indicazione della sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea. Si è quindi proceduto al sequestro ammnistrativo.