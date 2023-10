Cresce il numero di segnalazioni per il consumo di stupefacenti: trenta nell'ultimo mese

ANCONA – Salgono in maniera costante le segnalazioni che interessano giovani consumatori di sostanze stupefacenti, arrivate a trenta nel corso dell’ultimo mese, e tutte per lo più riguardanti ragazzi poco più che maggiorenni, in diverse zone del capoluogo dorico. E’ il dato preoccupante che emerge dal presidio costante da parte delle forze dell’ordine effettuato nel territorio, dai luoghi abituali di ritrovo ai parchi ed alle piazze, per contrastare con la repressione lo spaccio su strada e dissuadere con la presenza l’uso di sostanze, che ha visto abbassarsi sempre più l’età media di chi si avvicina per la prima volta agli stupefacenti e riscontra un aumento costante dei casi.

Nel pomeriggio di ieri, in luoghi sottoposti a maggiore controllo perché in genere utilizzati dai giovani per il consumo, sono stati individuati quattro giovani extracomunitari, trovati in possesso di quantitativi di stupefacente presumibilmente per uso personale. In totale sono stati sequestrati oltre 7 grammi di sostanze, per lo più cannabis, particolarmente diffusa tra i giovani. Inoltre, il Questore ha provveduto ad emettere tre avvisi orali nei riguardi di giovani ventenni, già segnalati per reati in materia di spaccio, contro il patrimonio e la persona.

In seguito alle segnalazioni per uso personale i giovani verranno chiamati ad un percorso di recupero, volto ad acquisire la consapevolezza dei danni provocati dalle sostanze stupefacenti, oltre alle conseguenze in materia di abilitazione ed idoneità ad acquisire autorizzazioni amministrative o di pubblica sicurezza, come ad esempio la patente di guida o il porto d'armi.