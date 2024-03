Assegnato il porto di Ancona alla Sea Eye 4, nave ong con 84 persone salvate in mare

ANCONA – Sarà il porto di Ancona ad accogliere la Sea Eye 4, la nave ong che ha salvato nel Mediterraneo centrale 84 persone che viaggiavano su un gommone: tra loro numerose donne e famiglie con bambini. Quattro piccoli hanno meno di due anni. «Abbiamo dovuto dare dell'ossigeno a un bimbo per un breve periodo», dice Gerd Klausen, medico di bordo. «Molte persone sono ipotermiche e hanno bisogno di cure», afferma Ammna Bhati, infermiera pediatrica. Nel corso dell'intervento della Sea Eye 4 due migranti sono stati salvati dopo essere caduti in acqua. «Il capo missione ha chiesto alle autorità italiane di coordinare i soccorsi in mare, tuttavia le autorità italiane hanno insistito sulla responsabilità della Libia anche se, secondo le loro stesse dichiarazioni, in quel momento non era possibile alcuna comunicazione con le autorità libiche», dicono dalla ong in una nota.

Le autorità italiane hanno indirizzato la nave verso Ancona, per quello che sarebbe il settimo arrivo di una nave umanitaria dal gennaio 2023. Ma le circa 800 miglia nautiche di distanza e le condizioni di salute precarie di alcuni naufraghi a bordo, porterà la ong a richiedere una soluzione differente. «La nave impiegherà circa quattro giorni per arrivare – dicono – per cui verrà chiesto alle autorità italiane un porto più vicino».