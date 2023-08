Sdraiato davanti alla porta del treno, non fa salire i passeggeri: scatta il provvedimento della questura

FALCONARA - Avviso orale per il 33enne che si era sdraiato davanti alla porta del treno bloccando il convoglio alla stazione di Falconara. L'uomo era stato anche arrestato per aver opposto resistenza ai carabinieri, intervenuti quello stesso giorno. Aveva precedenti giudiziari e diverse condanne per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.