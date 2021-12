Scuole e Rsa, il report del Comune sulle quarantene

«Lo Scocchera è stato l’unico comprensivo per cui l’Asur ha autorizzato la chiusura di un intero plesso (le Conero) per 6 sezioni su 9 in quarantena». L’assessore comunale alla scuola, Tiziana Borini, ha fatto il punto sulle quarantene nelle scuole di Ancona, in risposta all’interrogazione del consigliere Daniele Berardinelli (Forza Italia).

Il report

L’ultimo report, trasmesso dai presidi al Comune venerdì scorso è il seguente: Ancona Nord, due classi su 48 in quarantena, Grazie Tavernelle 2 + 2 mezze classi su 60. «Per quanto riguarda lo Scocchera, le 6 sezioni su 9 in quarantena sono dovute al fatto che sono entrate in contatto con un soggetto positivo, non ci sono stati alunni contagiati. Ci sono state poi altre due classi in altre due scuole- risponde la Borini- in caso di alunni positivi, il rapporto è gestito tra Asur e famiglia, Asur e scuola e scuola e famiglia». «Il monitoraggio per le Rsa è costante, ma a venerdì non abbiamo avuto né a Villa Almagià né al Benincasa casi di contagio» ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociale Emma Capogrossi.