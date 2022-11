Terremoto| Verifiche completate: Jesi e Osimo riaprono le scuole

JESI - Al termine di tutte le verifiche effettuate dai tecnici del Comune di Jesi presso i plessi scolastici degli Istituti comprensivi cittadini, che non hanno portato ad alcun rilievo circa lesioni o danni, non esiste più alcun impedimento alla regolare riapertura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 10 novembre. I tecnici della Provincia, da parte loro, stanno ultimando le verifiche negli istituti delle scuole superiori dove, al momento, non si registra alcun riscontro problematico.

Anche per gli altri uffici pubblici - biblioteca, pinacoteca, teatro, impianti sportivi, ecc - prudenzialmente tenuti chiusi per la giornata odierna, non si sono riscontrati elementi che ne possano impedire l’accesso a partire sempre da domani. Restano invece chiusi, per ulteriori controlli ed approfondimenti, i cimiteri rurali ed il campo VII del cimitero principale, quest’ultimo unica struttura che ha registrato minime lesioni con caduta di piccole porzioni di calcinacci. Scuole aperte anche ad Osimo, come confermato ufficialmente dal sindaco Simone Pugnaloni.