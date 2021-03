Scuole sicure a Filottrano, tamponi ad alunni e personale scolastico

Un altro importante intervento di contrasto al Covid è stato eseguito dall’Amministrazione Comunale Giulioni, che ha effettuato lo screening alla popolazione scolastica delle scuole elementari. Nella “DUEGIORNI” di lunedì 1 e martedì 2 marzo sono stati effettuati 456 tamponi di cui 358 sugli alunni e 98 sul personale scolastico (insegnanti della scuola elementare e materna, autisti e personale ausiliario dello scuolabus, addetti alle mense). Lo screening è stato effettuato anche ai dipendenti comunali con l’esecuzione di 33 tamponi che hanno dato tutti esito negativo.

“Il risultato è stato ottimo - ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Lauretta Giulioni. Dai risultati emerge che il problema di diffusione del virus a Filottrano non è dovuto alla realtà della scuola elementare. Fino a quando l’apertura o la chiusura della scuola sarà lasciata alla competenza dei sindaci, nel pieno rispetto delle regole, delle indicazioni delle autorità sanitarie e con la consapevolezza della presenza insidiosa della situazione pandemica, mi adopererò con ogni mezzo per garantire il più possibile agli studenti la didattica in presenza, che ritengo insostituibile per un adeguato percorso di crescita, scolastico e civico dei nostri ragazzi. Quando i numeri non evidenziano criticità ritengo sia compito degli amministratori mantenere il servizio in presenza, a beneficio delle famiglie e a garanzia di un adeguato diritto allo studio. Infine vorrei rivolgere un particolare ringraziamento ai coraggiosi bambini che si sono sottoposti allo screening e ai genitori che li hanno accompagnati. Sottoporsi al tampone ha rappresentato un importante gesto civico, a testimonianza del grande senso di responsabilità che da sempre anima la comunità filottranese.”