Scuola, nelle Marche sono 182 le classi in quarantena a causa del Covid

Nelle Marche sono 182 le classi/sezioni in quarantena a causa del Covid-19 su un totale di 10.428, pari all'1,74% del totale. Sono i dati, aggiornati al 3 maggio, comunicati dall'Ufficio scolastico regionale. Niente lezioni dunque per il 2,28% delle classi di scuola per l'infanzia, il 2,1% di quelle della scuola primaria, l'1,92% delle scuole secondarie di primo grado e l'1,06% delle secondarie di secondo grado.

L'incidenza maggiore sul totale delle classi in quarantena è dovuta alle primarie (39,56%), seguita dalle secondarie di primo grado (20,88%), secondarie di secondo grado (20,33%) e infanzia (19,23%).