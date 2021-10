Allerta meteo, scuole chiuse anche ad Ancona: «Non muovetevi da casa»

Il sindaco Valeria Mancinelli ha comunicato via Facebook la chiusura delle scuole nella giornata di domani.

«È arrivata nel pomeriggio l'allerta meteo arancione per domani, giovedì 7 ottobre. Capita raramente di ricevere dalla Protezione Civile una simile allerta: l'ultima arancione è arrivata tre anni fa. L'allerta è per il rischio alluvione, esondazioni, frane e vento- spiega il sindaco- Insieme ad altri sindaci della zona (Senigallia, Osimo, Jesi e Falconara al momento) abbiamo deciso in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata di domani. Una decisione che non si prende a cuor leggero, sapendo i disagi che si creano per le famiglie, vista anche l'ora. Ma le indicazioni della Protezione Civile sono chiare e non possiamo ignorarle e rischiare, in particolare per bambini e ragazzi, essendo l'allarme sopratutto per le prime ore della giornata, cioè quando migliaia di persone si muovono. Non possiamo intervenire sulle attività lavorative, pubbliche e private, ma raccomandiamo se possibile di non muoversi da casa se non per necessità di lavoro o altre necessità non rinviabili».