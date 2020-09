Tutto pronto per il nuovo anno scolastico a Belvedere Ostrense

Tutto a Belvedere Ostrense per l'avvio del nuovo anno scolastico. Dopo il difficile periodo del lockdown, gli studenti belvederesi sono pronti a tornare sui banchi, in totale sicurezza e anche con importanti novità. La prima riguarda la Scuola dell’infanzia “Il giardino fiorito”. I lavori di ristrutturazione che hanno interessato la scuola ubicata in via Castagna sono ormai conclusi e pertanto l'anno scolastico 2020/2021 potrà prendere avvio proprio in questa “nuova” sede.

In considerazione della situazione sanitaria legata al Covid 19, si è ritenuto opportuno non organizzare alcuna celebrazione inaugurativa, ma il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, insieme alla Dirigente Scolastica, effettueranno un simbolico taglio del nastro. Gli spazi verranno tutti igienizzati e sanificati nel rispetto della normativa vigente a ridosso dell’apertura ed anche per questo motivo è stato ritenuto giusto e più sicuro non “contaminare” gli ambienti prima dell’apertura. Il 14 settembre riprenderanno regolarmente tutte le lezioni in presenza anche per i bambini dell’Istituto Comprensivo Rossini che comprende gli alunni dei comuni di Belvedere Ostrense, Monsano, Morro d’Alba e San Marcello. La Dirigente Scolastica Paola Gobbi ha comunicato che la scuola è pronta, il personale ha già eseguito i test sierologici e l’organizzazione per le classi è stata effettuata. Come tutti gli anni i bambini avranno anche il loro nuovo diario scolastico. Per tenersi aggiornati sulle ultime novità si consiglia di consultare il sito ufficiale della scuola.



Alcune novità interesseranno poi il trasporto scolastico. Alla luce delle recenti linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti approvate in Conferenza unificata dopo l'accordo con le Regioni e gli Enti locali, che prevedono per il trasporto scolastico un coefficiente di riempimento non superiore all’80 % ed una capienza del 100% per massimo 15 minuti, il servizio di scuolabus potrà essere garantito a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Il sindaco Sara Ubertini, che in questi giorni sta inviando ai bambini una lettera di auguri per la ripresa del nuovo anno scolastico, rivolge un pensiero speciale ai remigini. «Sono certa che sarà l’inizio di un’affascinante avventura, che i vostri insegnanti vi sapranno accogliere con passione e cura, che i genitori vi accompagneranno da vicino (ma non troppo!) con trepidazione e fiducia, e che i vostri nuovi compagni diventeranno per voi nuovi amici!».