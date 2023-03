Ladri alla scuola materna, portati via computer e materiale informatico

ANCONA - Hanno trovato la porta di alluminio, sul retro, forzata e dentro erano spariti i computer. Ladri alla scuola materna Ulisse, in via Crocioni, a Passo Varano. Hanno agito nella notte tra domenica e lunedì. La mattina il personale scolastico ha fatto la brutta scoperta, aprendo l’edificio. Diverso il materiale in uso alla scuola rubato: portati via un computer fisso vecchio modello, un pc portatile, una cassa bluetooth, uno stereo portatile Panasonic, una stampante, una presa a ciabatta e un caricatore per batterie. Il valore del materiale è stato quantificato per circa 400 euro. La scuola, che non è dotata di allarme e non dispone di un sistema di telecamere, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Brecce Bianche. Una pattuglia è stata in via Crocioni per i rilievi del caso. Il furto non ha impedito lo svolgimento della giornata scolastica. Adesso si cercano i ladri.