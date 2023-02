Scuola, Marco Ugo Filisetti lascia l'USR Marche per raggiunti limiti d'età

Da marzo, dopo più di sette anni, Marco Ugo Filisetti lascia la guida dell'Ufficio scolastico regionale delle Marche per raggiunti limiti di età. Giunto ad Ancona il 16 dicembre del 2015 con l'incarico di direttore generale Filisetti ha svolto una lunga carriera nel mondo della pubblica amministrazione. Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano dopo una breve esperienza come docente e l'esercizio dell'attività legale, nel 1987 entra in ruolo alla Provincia di Bergamo come funzionario direttivo e nel 1993 diventa dirigente.

Tre anni dopo è dirigente di ruolo in Regione Lombardia dove resta fino al 2003 per poi tornare in Provincia su delega regionale per occuparsi di sistemi informativi, attività produttive e programmazione. Nel 2009 approda al ministero dell'istruzione come dirigente di prima fascia per occuparsi via via di politica finanziaria, bilancio, contratti e acquisti e sistemi informativi. È stato anche, per un breve periodo, direttore reggente dell'Usr Calabria. Nel frattempo ricopre diversi incarichi di collaborazione professionale tra cui quello di direttore del periodico d'informazione del Comune di Gorle, di cui è stato sindaco, 'Gorleinforma'. Ora a Roma lo aspettano nuovi impegni dato che è stato chiamato dalla segreteria tecnica del ministro Valditara.