Scuola, no allo stop delle lezioni individuali di canto e strumenti a fiato

Nelle Marche non sono sospese le lezioni individuali di canto e di strumento a fiato. L'assessore regionale all'Istruzione, Gorgia Latini, chiarisce alcuni aspetti dell'ordinanza 43 del presidente della Regione Francesco Acquaroli.

«Le lezioni individuali di canto e di strumenti a fiato non sono sospese purchè vengano svolte mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza- spiega Latini-. Tante scuole hanno investito tempo e denaro per rendere sicure queste lezioni e far sì che gli studenti possano effettuarle, motivo per cui servivano chiarimenti riguardo l'ordinanza. La raccomandazione resta per tutti quella di rispettare le norme di igiene e distanziamento sociale previste».