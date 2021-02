Scuola Leopardi, un'intera classe in quarantena: per altre due scatta la Dad

Tre classi in Dad di cui una in quarantena. E' questo quanto comunicato nella giornata di ieri da parte dell'istituto Leopardi di Jesi. Ad informare genitori e studenti è stata la Dirigenza scolastica direttamente dal sito istituzionale. Delle tre classi coinvolte una ha registrato alcuni casi di positività al Covid-19 e per questo è stata messa in quarantena. Per le altre due invece si è trattata di una necessità organizzativa: «Per le lezioni in programma i prossimi giorni - fa sapere l'istituto - i genitori saranno avvertiti tempestivamente».