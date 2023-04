Disagio e salute nel mondo della scuola, la parola agli studenti

ANCONA - “Pensare a scuola: quando, come e di cosa?”. È stato il tema dell’incontro che si è tenuto il 19 aprile scorso nell’aula magna dell’istituto Savoia-Benincasa, promosso dalla Consulta Provinciale degli studenti di Ancona. Tra i vari ospiti, oltre agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, il prefetto Darco Pellos, il consigliere regionale Marco Ausili e le presidi del Savoia-Benincasa e del Volterra-Elia. Disagi giovanili, salute psicologica e pensiero. Queste le tematiche trattate nell’evento a cui hanno partecipato in veste di esperti Andrea Lucantoni e Carla Urbinati. L’evento è stato organizzato in seguito al confronto avuto con la Regione Marche durante il quale si è discusso delle modalità di applicazione della legge regionale 23/2021 e delle risorse finanziare necessarie per rendere la legge più efficace.

«L’evento ha rappresentato l’inizio di un cambiamento nel quale noi crediamo fortemente» ha affermato Enrico Di Marino, rappresentante del Volterra-Elia e presidente della Commissione Psicologi. «Abbiamo dato voce a tutti quegli studenti che vivono situazioni di disagio che impediscono loro di vivere felicemente l’adolescenza, uno dei periodi più belli della vita - ha aggiunto -. Oggi noi ragazzi abbiamo dimostrato che, anche se non dotati dei giusti mezzi, sappiamo dimostrarci all’altezza delle sfide. Infatti, l’evento è stato realizzato interamente da noi studenti per rispondere alle esigenze manifestate dalla popolazione studentesca e di questa cosa ne vado fiero. Rendere le scuole più attente al benessere degli studenti non è irrealizzabile».