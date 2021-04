Scuola, il garante delle Marche: «Ripensarla confrontandosi con gli studenti»

«Sono ancora diversi i problemi in cerca di un'adeguata soluzione ma possiamo utilizzare questa situazione di grande difficolta' per ripensare la scuola in una dimensione completamente diversa, che sappia aprirsi alle sfide del presente e del futuro attraverso un confronto franco e aperto tra tutte le componenti, tra cui gli studenti». È uno dei passaggi salienti del saluto che il Garante regionale dei diritti delle Marche, Giancarlo Giulianelli, rivolge agli studenti marchigiani, alla vigilia della ripresa della didattica in presenza al 100% nelle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al 50% nelle scuole secondarie di secondo grado.

«Un saluto a tutti i ragazzi che, sia pure tra mille difficoltà, riprenderanno il loro percorso scolastico in presenza o che saranno costretti momentaneamente a proseguire l'esperienza a distanza- continua Giulianelli-. L'eccezionalità del momento richiede l'attivazione da parte delle Autorità competenti di tutti i protocolli necessari per garantire la massima sicurezza. Sappiamo come non sia cosa facile ed ecco perchè occorre anche un grande senso di responsabilità e la collaborazione da parte di tutti noi. Agli studenti delle superiori rivolgiamo l'invito alla prudenza ed al rispetto delle regole». Giulianelli evidenzia come nel corso dell'incontro con il ministro dell'Istruzione la Garante nazionale dell'infanzia e adolescenza, Carla Garlatti, abbia rappresentato l'esigenza che bambini e ragazzi siano ascoltati sul futuro dell'educazione in Italia. «Siamo convinti che questa sia una strada da seguire per venire incontro alle esigenze di una società in profondo mutamento e per salvaguardare la funzionalità della nostra scuola dove tutti vanno resi partecipi- conclude Giulianelli-. Nella speranza che quanto prima si riesca ad uscire dal tunnel in cui ci ha costretto a vivere l'emergenza sanitaria nel corso dell'ultimo anno e che la scuola non subisca ulteriori battute d'arresto».