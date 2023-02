Scuola a freddo, si gela nelle aule del Rinaldini: studenti in classe con i cappotti

ANCONA - Problema con il riscaldamento, un’ala del liceo classico Rinaldini è al freddo. Il problema è stato sollevato dai genitori di diversi alunni che hanno scritto alla scuola chiedendo di intervenire. «È un problema che ciclicamente si ripete - spiega un papà - i ragazzi stanno in aula con i cappotti. Sono diverse le classi dove fa freddo, soprattutto in questi giorni in cui le temperature esterne sono ulteriormente scese». Le aule al freddo sarebbero quelle dell’indirizzo di Scienze Umane, dove il riscaldamento è a pavimento. A dicembre le prime avvisaglie che continuano anche adesso. La scuola è stata interpellata e, stando ai genitori, avrebbe chiesto alla Provincia di intervenire. Una circolare ministeriale aveva fatto abbassare in tutte le scuole la temperatura dei termosifoni, c’è da capire se il freddo dipenda da quello o da un guasto all’impianto.