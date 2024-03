Scuola Collodi: la giunta approva i progetti per la manutenzione straordinaria del tetto

ANCONA - La giunta riunita ieri a Palazzo del Popolo ha approvato, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura del corpo originario della scuola Collodi, dell'Istituto comprensivo Pinocchio Montesicuro. I lavori si erano resi necessari per risolvere un problema persistente di infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura nella parte originaria dell'edificio. L'intervento, che prevede anche il miglioramento dell'isolamento termico del fabbricato, sarà realizzato all'interno di un accordo quadro per lavori aggiudicato a ditta esterna. Il costo complessivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura è di 330 mila euro.