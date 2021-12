Nelle Marche sono 271 le classi in quarantena, +20% in una settimana

Negli ultimi sette giorni salgono del 20% circa le classi in quarantena nelle Marche. Ieri, in base al report fornito dall'Ufficio scolastico regionale, erano 271 contro le 227 di una settimana fa: 105 della scuola secondaria di secondo grado, 56 di quella secondaria di primo grado, 97 della scuola primaria e 13 della scuola dell'infanzia. La provincia con più classi in quarantena è quella di Ancona (85) mentre sono 59 a Pesaro Urbino ed Ascoli Piceno, 51 a Macerata e 17 a Fermo. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale invece i ragazzi ad aver ricevuto almeno la prima dose nella fascia 12-19 sono l'86,1% (84,2% tra 12-15 e 88,1% tra 16-19) mentre entrambe le somministrazioni sono state inoculate al 73,3% degli studenti (67,7% 12-15 e 79% 16-19). I non vaccinati scendono così al 13,9% (15,8% tra i 12-15 e l'11,9% tra i 16-19). A ricevere la terza dose solo 1.180 giovani: 37 nella fascia 12-15 e 1.143 in quella 16-19. Tra le province, maglia 'nera' si conferma Macerata (64,7% dei giovani vaccinati con ciclo completo e 77% con almeno prima dose) così come ad Ancona si registra nuovamente la performance migliore (80% ha completato il ciclo vaccinale ed il 93,2% ha ricevuto la prima dose).