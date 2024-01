Il nuovo asilo si fa, ma sull'area verde della scuola esistente. Maestre e genitori alzano la voce: «Sospendete i lavori»

ANCONA - Il nuovo asilo nido con findo del PNRR si farà, ma sull’area verde che fino ad oggi era destinata ad attività ludiche e didattiche della scuola “Alba Serena”. Tradotto: due anni di cantiere, eliminazione di giochi e abbattimento di ben 20 alberi per issare nuove mura. Il nuovo asilo “Come genitori ci chiediamo se il giardino dell’Alba Serena fosse effettivamente l’unico sito dove poter edificare tale nuova struttura e, sinceramente, nutriamo non pochi dubbi in tal senso. Ma ahinoi, la precedente amministrazione non ha interpellato né la scuola, né figuriamoci noi genitori, sulla nostra opinione riguardo tale progetto” protestano padri e madri.

In una lettera aperta al sindaco, i genitori e le stesse maestre puntano il dito sul fatto che verrà sacrificata un’area verde, ritenuta imprescindibile per lo sviluppo psicofisico dei bambini. Il tutto, spiegano i genitori, grava su una scuola che non ha a disposizione neppure una palestra e che usa il giardino anche nel periodo invernale per attività più dinamiche.

Con l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, è stata valutata la possibilità di mettere in sicurezza l’area verde all’ingresso dell’Alba Serena sistemando i giochi che sarebbero stati rimossi dal giardino. A tal proposito ci si era accordati per un successivo incontro nel quale formalizzare le nostre richieste prima di avviare il cantiere. Oggi però, dicono i genitori, i giochi saranno tolti senza l’incontro di aggiornamento concordato con Comune stesso.