Il Monumento ai Caduti è senza pace: scritte e scarabocchi sporcano il simbolo del Passetto

ANCONA- Il bilancio è impietoso. Nel corso dell’estate scritte, scarabocchi, incomprensibili dediche d’amore e anche altro si sono moltiplicate sporcando sempre più il Monumento ai Caduti, simbolo del Passetto e di tutta la città. E’ sempre più facile leggere, laddove sarebbe proibito farlo, nomi, tag, messaggi riguardanti storie d’amore, talvolta anche frasi senza senso riportate per il solo gusto di “macchiare”.

L'amministrazione comunale è corsa ai ripari più di una volta coinvolgendo gli operatori di AnconAmbiente per una pulizia straordinaria che, ovviamente, è più impegnativa sotto tutti i punti di vista. La giornata di ieri - aiutati anche dai video postati dall’influencer, scrittore e giornalista Piero Armenti presente proprio ad Ancona e in particolare al Passetto – è stata utile per riportare in auge un vecchio problema su cui il sindaco Valeria Mancinelli si era esposta in prima persona. Le parti maggiormente prese di mira sono state il basamento dell’ara, le colonne e la pavimentazione. L’ultima operazione di pulizia risale allo scorso marzo per un valore dell’intervento di circa 2mila euro. Dai primi riscontri emerge che questi gesti siano opera, tendenzialmente, di giovanissimi che sfrutterebbero in particolare le ore notturne per agire potenzialmente indisturbati.