Non bastano le telecamere, ancora imbrattato il Monumento ai Caduti

ANCONA- Neanche le telecamere installate nel centro città sono bastate per scongiurare un nuovo oltraggio al Monumento ai Caduti. Le colonne del Passetto, infatti, nelle scorse ore sono nuovamente state imbrattate di scritte, oscenità varie e dediche d’amore che non rispettano in alcun modo uno dei principali simboli cittadini.

Le autorità sono al lavoro per trovare i responsabili non escludendo che si possa trattare, in questo senso, di giovanissimi in vena di bravate. Gli episodi in questione erano avvenuti anche nei mesi scorsi salvo fermarsi una volta installato il sistema di videosorveglianza che, almeno in un primo momento, aveva scoraggiato gli anonimi writers.