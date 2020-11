Ragnetti, Cgil: «Screening e tamponi per tutti i dipendenti di Area Vasta 2»

La Fp Cgil di Ancona chiede che vengano effettuati tamponi e test sierologici a tutto il personale dell’Area Vasta 2. «Ad oggi, infatti, risulta che il personale, incluso quello ospedaliero, da maggio scorso, non è stato sottoposto a tampone. Il riferimento, in particolare, è per gli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia»- scrive il sindacato in una nota. La segretaria provinciale Fp Cgil di Ancona, Stefania Ragnetti, fa notare che «proprio il protocollo d’intesa, siglato nei giorni scorsi tra giunta regionale, enti del servizio sanitario regionale e sindacati, assicura al personale delle aziende del settore uno screening costante secondo le linee guida del Ministero della Salute».

Secondo Ragnetti, infatti, «l’applicazione di queste procedure è importante per evitare e limitare il diffondersi del virus nei luoghi di lavoro e per una tutela maggiore sia dei lavoratori sia di chi usufruisce dei servizi sanitari. Il personale attuale per la prevenzione è del tutto insufficiente e per questo occorre fare assunzioni».