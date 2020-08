Prima il gelato al bar, poi la "società" per il gratta e vinci: due clienti vincono 10mila euro

CASTELBELLINO - Con l'arrivo dell'estate non c'è niente di meglio di un buon gelato al bar sotto casa. Avranno pensato così due clienti dello Smile Bar di via Vivaio, a Scorcelletti, che nei giorni scorsi sono riusciti a vincere ben 10mila euro con un gratta e vinci "Megamiliardario". I due clienti, un artigiano ed un'impiegata, dopo aver finito il loro gelato hanno deciso di mettersi in "società", acquistando insieme un gratta e vinci. Scelta azzeccata visto che dopo pochi secondi ed una bella grattata, hanno scoperto di aver vinto ben 10mila euro.

Già negli scorsi mesi il bar Smile era stato teatro di altre vincite importanti: altre due persone infatti erano riuscite a portarsi a casa sempre 10mila euro. La dea bendata ha quindi di nuovo fatto capolino nel locale del titolare Sergio Fava, che in questo afoso mese di agosto ha regalato un'altra inaspettata sorpresa ai suoi clienti.