Scoperto con l’hashish dal cane antidroga, in casa trovano una centrale dello spaccio

Avevano monitorato i movimenti di un gruppo di ragazzi, decidendo di proseguire con gli accertamenti del caso con l’ausilio del cane antidroga Hanima. Così, al successivo controllo, i finanzieri del gruppo di Macerata hanno ritrovato addosso ad uno di loro un involucro di plastica contenente hashish ed una cospicua somma di denaro contante.

I militari hanno così deciso di proseguire con le indagini recandosi presso l’abitazione del giovane, risultato senza occupazione, dove le Fiamme Gialle hanno ritrovato materiale idoneo per il confezionamento di dosi di stupefacenti, due bilancini di precisione, uno strumento in acciaio utilizzato per la suddivisione in dosi, sacchetti e rotoli di cellophane, oltre a contanti per circa 3.000 euro, in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il ragazzo segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato legato a produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.