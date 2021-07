Scooter in fiamme: salvo per un soffio il conducente

Si è accorto in anticipo che qualcosa non andava. Lo scooter sul quale viaggiava ha preso fuoco ma lui è riuscito ad accostare sul ciglio della strada scendendo pochi attimi prima. Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente.

Dopo che ieri le fiamme avevano divorato un'auto sulla Statale torna la paura sulla strada, stavolta ad Arcevia. L'episodio è accaduto questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arcevia che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.