Va a scuola con lo scooter, finisce contro un'auto: ragazzino sbalzato per diversi metri

ANCONA - Stava andando a scuola, in sella al suo scooter, quando è finito contro un’auto. Paura per un 18enne questa mattina, intorno alle 8, a Torrette. Il giovane si trovava in via Metauro quando ha avuto l’incidente con un’auto. L’urto lo ha sbalzato via e gli ha fatto fare un volo di alcuni metri. Soccorso dal 118 è stato portato in ospedale ma le condizioni non sarebbero gravi. Il giovane stava andando a scuola, un istituto superiore alle porte della città. Ma in classe non è mai arrivato. Sul posto la polizia locale per i rilievi.