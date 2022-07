Esce di casa e non trova più la sua moto, l'antifurto satellitare incastra il ladro: è un 20enne anconetano

ANCONA - Quando è sceso dall'appartamento dell'amico non ha trovato più la sua moto. Una sorpresa a dir poco amara per il giovane proprietario che a quel punto ha avvertito suo padre ed ha fatto scattare la denuncia ai carabinieri. E' successo nella serata di ieri, in via delle Palombare.

Il ragazzo ha raccontato ai militari che il suo ciclomotore, un Fantic Motard 50, era dotato di antifurto satellitare e che quindi avrebbero potuto individuare facilmente il ladro. I carabinieri sono subito riusciti a rintracciare un 20enne anconetano, sorpreso in via Trevi ancora in sella alla moto. Con lui anche alcuni strumenti che avrebbe usato per rubare il ciclomotore: una tenaglia ed una chiave a tubo. Il ladro è stato quindi arrestato e collocato ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dal Gip e per il 20enne è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'autore del furto è stato anche sanzionato con una contravvenzione perché sprovvisto di patente di guida.