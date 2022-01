Scompare un uomo: si cerca a terra e in mare

Riprenderanno domani mattina le ricerche dell'uomo scomparso oggi sul litorale falconarese. Le ricerche, via terra e via mare, si sono attivate nella tarda mattinata tra la spiaggia e il mare di Rocca Priora, quando un passante ha ritrovato alcuni indumenti a pochi passi dalla costa e un telefono cellulare. I vestiti apparterrebbero ad un uomo di circa 60 anni. Sul posto sono accorsi Carabinieri, Guardia Costiera e per le ricerche via mare i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Al momento le ricerche sono state interrotte per il sopraggiungere della notte ma domani mattina il lavoro della task force riprenderà senza sosta.