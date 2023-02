Scomparso da casa a 17 anni, il ragazzo è stato trovato morto

STAFFOLO - Era scomparso ieri mattina e le ricerche sono andate avanti fino a poco fa. Il 17enne che aveva fatto perdere le proprie tracce è stato trovato senza vita in un casolare. Il corpo è stato trovato intorno alle 14,30 in una struttura distante circa due chilometri da casa. Ancora in fase di ricostruzione le cause e l'evoluzione di quanto accaduto.

Da una prima ricostruzione il ragazzo è uscito di casa per andare a scuola, a Jesi, e non ha più fatto rientro a casa. L'entroterra, fino a Cingoli, è stato battuto dai volontari della protezione civile, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Utilizzate anche le unità cinofile. Nelle ultime ore era stato trovato il cellulare.