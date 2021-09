Scomparso un 30enne: le ricerche sono in corso

Un ragazzo di 30 anni è scomparso da Monte San Vito senza dare più notizie di sé da ieri pomeriggio (15 settembre).

A quanto si apprende si tratterebbe di un allontanamento volontario. L'allarme dei familiari è stato lanciato questa notte non vedendo rientrare il giovane. Sono in corso le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, in particolare nella zona di Torrette dove sono arrivate diverse segnalazioni del suo passaggio. Al momento i controlli si stanno intensificando in quella zona ma non si hanno ancora notizie del giovane.

