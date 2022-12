Va a Milano e scompare, familiari in ansia per Marco Tantucci. Chi ha notizie chiami i carabinieri

ANCONA - La sorella non ha più avuto contatti con lui da più di un mese. Si cerca Marco Tantucci, 44 anni, anconetano. Il 28 ottobre era partito per Milano, per andare a trovare una cugina e aveva chiamato la sorella Barbara per informarlo. Poi il nulla. Dopo vari tentativi di mettersi in contatto con lui ha fatto denuncia ai carabinieri, lo scorso 22 novembre. I militari hanno iniziato le ricerche ed è risultato che il 17 novembre è stato ricoverato un giorno all’ospedale di Torrette. Il giorno dopo ha lasciato il nosocomio. L’uomo, alto un metro e 70 centimetri, è pelato, barba brizzolata, non ha un occhio. È facilmente riconoscibile.

Ultimante viveva in strada, dopo un passato di droga per il quale è in cura al Sert. Ma anche da lì non lo hanno più visto. Il 27 novembre non ha nemmeno ritirato alle Poste il reddito di cittadinanza di cui usufruisce. Un parente nei giorni scorsi ha ricevuto due telefonate strane, da personale sanitario di Milano, con un numero però nascosto, che informava circa un ricovero di Marco a seguito di un pestaggio. Tantucci poi però sarebbe fuggito dall’ospedale. La persona che ha chiamato non ha dato tempo di chiedere tante cose, ha detto che aveva trovato il numero in una agenda ì tasca a Tantucci. Poi ha riattaccato. Chi ha notizie può chiamare i carabinieri.