«Non ricordo dove devo andare e da chi»: scomparso da Nuoro, viene ritrovato ad Ancona in stato confusionale

ANCONA – La segnalazione è partita dalla stazione dei Carabinieri di Nuoro, i quali si sono rivolti alla sala operativa della Questura. Nella comunicazione, si parlava di un uomo italiano, di 59 anni, segnalato nei pressi della zona del centro della città di Ancona, nel capoluogo dorico, allontanatosi dalla Sardegna lo scorso 28 maggio e del quale non si avevano più notizie.

I poliziotti si sono immediatamente alla ricerca del 59enne scomparso, rintracciandolo all'interno di una filiale bancaria. L'uomo è apparso fin da subito confuso, con lo sguardo fisso nel vuoto e dall'aspetto trascurato seppur in apparente buono stato di salute. Ai poliziotti, che hanno provveduto a rassicurarlo chiedendo quale fosse il motivo della sua presenza nelle Marche, ha riferito di essere venuto in città per trovare la sua compagna, della quale però non ricordava il nome, né l'indirizzo.

Data la situazione i poliziotti hanno accompagnato l’uomo in Questura e qui dopo averlo tranquillizzato hanno contattato il personale medico per il trasporto in ospedale, in modo da poter ricevere tutte le cure del caso.