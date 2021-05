«Mia figlia Sabrina è scomparsa da Ancona, aiutatemi a ritrovarla»

«Scusate stiamo cercando questa ragazza! Manca da casa da questa mattina alle 8:00 e non si è fatta più viva. Ha 14 anni, è alta 1,70 ha i capelli neri corti fino alle spalle ed indossava un pantalone nero, maglia chiara e felpa corta nera. Questo è il mio numero 3483236749, sono la mamma per favore passate parola già abbiamo avvisato la polizia». Sono queste le parole della mamma di Sabrina Verdini, la ragazza di 14 anni che questa mattina ha fatto perdere le proprie tracce. La giovane sarebbe dovuta andare a scuola, alle Pascoli, ma all'istituto non sarebbe mai arrivata. In corso le ricerche.