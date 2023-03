Mistero Andreea, svolta a un anno dalla scomparsa: Simone indagato anche per spaccio di droga

JESI - Non solo sequestro di persona ma ora anche l’accusa di spaccio di droga. Si allarga il fascicolo a carico di Simone Gresti, il 44enne accusato della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romena che viveva a Jesi e sparita all’alba del 12 marzo 2022, dopo una serata passata a Moie con lui, il suo fidanzato e due loro amici. Il gruppetto si sarebbe trattenuto all’interno di una roulotte, in un terreno che si trova lungo via Montecarottese, a bere alcolici. Proprio il contenuto di quella serata non convince la pm Irene Bilotta. Gresti aveva dichiarato, anche ai microfoni della trasmissione “Chi l’ha visto?”, che attorno alle 4 era uscito dalla roulotte per comprare birre. Gli inquirenti sospettano consumo di droga. Per questo oltre all’accusa di sequestro di persona, di cui è lo jesino è stato subito accusato dopo la scomparsa di Andreea, adesso deve rispondere anche di detenzione e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Per il legale di Gresti la nuova contestazione è del tutto infondata. «La droga in suo possesso non è stata mai trovata - dice l’avvocato Emanuele Giuliani - come non trova fondamento nemmeno l’accusa di sequestro di persona sempre ribadita dal mio cliente». A giorni la Procura formalizzerà la proroga delle indagini, la seconda, essendo trascorsi già 12 mesi dall’apertura del fascicolo per la scomparsa della ragazza. Questa mattina la madre della giovane è stata in Procura, per chiedere novità sulla figlia.