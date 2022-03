Scomparsa Andreea Alice: l'appello di "Chi l'ha visto"

MAIOLATI - Sono passate ormai 3 settimane da quando Andreea Alice Rabciuc è scomparsa nel nulla. Di lei non si hanno più notizie dal 12 marzo.

A raccogliere il disperato appello della mamma ieri sera anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". La ragazza di 27 anni è residente a Maiolati Spontini. Ha occhi e capelli castani ed è alta 1,68 cm. «Venerdì 11 marzo - si legge sul sito della trasmissione Rai condotta da Federica Sciarelli -ha partecipato ad una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Non ha con sé il suo cellulare». Ha «diversi tatuaggi sul corpo e in particolare sulle dita della mano sinistra».

Al momento della scomparsa indossava «un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom&Jerry sul davanti e la stessa stampa anche sui jeans. Un paio di scarponcini neri. Ha con sé uno zainetto verde fluo». La madre aveva sporto denuncia ai carabinieri di Jesi.