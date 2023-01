Scomparsa da 20 giorni, trovata dalla polizia e riconosciuta dal tatuaggio

ANCONA - Dichiarata scomparsa da circa 20 giorni, trovata dalla polizia in piazza d'Armi. Si tratta di una donna di 33 anni, con problemi di tossicodipendenza in passato, che si era allontanata da casa senza apparenti motivi. La segnalazione era stata fatta dai suoi familiari, che si erano dichiarati preoccupati per le sue condizioni di salute.

Al momento del controllo la donna era priva di documenti e d è stata riconosciuta grazie alla descrizione che era stata fornita in segnalazione, in particolare, per un tatuaggio.