Esce a fare un giro e scompare: 50enne torna a casa dopo ore

Torna a casa la sera dopo essere scomparso da casa per diverse ore. I familiari allarmati avevano chiamato la polizia per segnalare la sua scomparsa. Attimi di tensione ieri a Senigallia per un uomo di 50 anni di Senigallia che aveva fatto perdere le proprie tracce.

Non è chiaro come mai si sia allontanato. Fatto sta che gli agenti, acquisite le informazioni dai parenti, hanno iniziato subito le ricerche e diramato la notizia alle altre forze di polizia. Hanno così perlustrato le zone vicino casa e i luoghi da lui più spesso frequentati. Dopo alcune ore, però, il 50enne ha schiavato la porta rientrando nella propria abitazione spontaneamente. Lì ad attenderlo c’erano i familiari preoccupati per lui.