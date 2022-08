Fugge da Roma e fa perdere le proprie tracce: lo trovano alla mensa del povero di Padre Guido

ANCONA - Non era la prima volta che si allontava da Roma per raggiungere Ancona. Lui, un 60enne romano con disturbi psichiatrici, già in passato aveva fatto perdere le proprie tracce. Ultima fuga lo scorso 12 di agosto quando era fuggito dalla Capitale facendo preoccupare la propria famiglia.

La polizia lo ha rintracciato nelle scorse ore mentre ritirava il pranzo nella mensa del povero "Opera Padre Guido". Le sue condizioni sono buone e nonostante un breve tentativo di fuga è stato riaffidato dagli agenti alla sua famiglia.