Scippo alla stazione, oltre alla denuncia per un 35enne scatta anche il Daspo

FABRIANO - Aveva strappato il borsello alla vittima, fuggendo poi all'esterno della stazione dove lo stava aspettando un altro uomo a bordo di un'auto. A quel punto, nel tentativo di liberarsi del derubato, i due avevano provato ad investirlo. Nelle scorse ore per lo scippatore, un 35enne da qualche anno residente a Fabriano, già denunciato insieme al complice, è scattato il Daspo Urbano.

All'uomo quindi è vietato l'accesso alla stazione ferroviaria della città ed all'area urbana circostante. L'unica eccezione? L'utilizzo del treno solo nella misura in cui sarà in possesso del titolo di viaggio e solo per i pochi minuti immediatamente precedenti l’arrivo del mezzo alla stazione fabrianese.