Scippa un passeggero che aspetta il treno, preso ladro grazie alle telecamere. Aveva un complice

FABRIANO - Scippato del borsello mentre si addormenta in stazione e derubato anche del cellulare. Era la notte tra il 20 e il 21 novembre scorso. Due i ladri che avevano agito. Uno nel furto materiale, l’altro era il complice che aveva atteso il primo in auto prima di darsi alla fuga. La vittima, un 50enne, si trovava in stazione per prevedere il treno e avendo il cellulare quasi scarico lo aveva messo a caricare in una presa di corrente nell’atrio ferroviario. Per qualche minuto aveva chiuso gli occhi, addormentandosi ma si è era subito svegliato quando ha sentito uno strattonamento. Un ladro gli aveva strappato via il borsello. Sparito anche il telefonino. Il 50enne ha iniziato ad inseguire il furfante fino al piazzale della stazione dove è salito a bordo di una automobile. Per bloccare i due nel veicolo la vittima si è messa in mezzo alla strada. La vettura però non accennava a fermarsi.

Durante la fuga è stato aperto un finestrino per gettare via borsello e portafoglio. A quel punto il 50enne si è dovuto buttare da un lato per non farsi travolgere. Fatta la denuncia alla polizia, in Commissariato, gli agenti sono risaliti al veicolo pochi giorni dopo grazie alle telecamere presenti in zona. Raggiunta una abitazione hanno trovato la vettura parcheggiata fuori. Lì hanno atteso che uscisse il proprietario. Era il guidatore che il giorno dello scippo era al volante dell’auto fuggita via. Un 31enne del posto. Ha ammesso tutto facendo recuperare il cellulare rubato. Dell’altro nessuna traccia fino a pochi giorni fa quando è stato rintracciato ad Alessandria, in Piemonte. È un 40enne con precedenti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero. Foglio di via del questore di Ancona Cesare Capocasa per tre anni al 40enne. Non potrà tornare a Fabriano. Se lo farà rischia fino a 18 mesi di reclusione e una multa fino di 10mila euro.