Strappa il borsello ad un uomo in sala d'attesa e scappa: shock alla stazione. È caccia al ladro

FABRIANO- È caccia all’uomo che nella notte tra il 20 e il 21 novembre ha rubato il borsello di un uomo nella sala d’attesa nella stazione ferroviaria di Fabriano. La vittima ha provato ad inseguire il ladro, ma non riuscendoci si è rivolto alla Polfer. Il fabrianese ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo mentre si trovava nella sala d’aspetto, il quale, repentinamente, gli ha strappato il borsello di mano per poi scappare nel piazzale esterno e salire a bordo di un’auto con il motore acceso. Il derubato ha provato ad inseguirlo e capendo che la vettura stava per partire si è piazzato davanti nel tentativo di fermarlo. Al contrario, il conducente della macchina ha accelerato costringendo la vittima a gettarsi di lato per non essere investita. L’auto si è poi dileguata in direzione del quartiere Borgo.

La Polfer ha immediatamente diramato le ricerche della vettura alla volante di turno del Commissariato di Fabriano. Dell’auto nessuna traccia, ma i poliziotti, in un sopralluogo mirato nelle aree della stazione, hanno rinvenuto il borsello strappato privo di beni e valori. La Polizia Ferroviaria coadiuvata dal Commissariato di Fabriano, si è attivata immediatamente nella acquisizione degli indizi utili alla ricostruzione della vicenda ed alla individuazione del suo autore. Sono state acquisite le immagini di sorveglianza interna ed esterna e raccolte le testimonianze di alcuni viaggiatori che, sopresi e increduli, hanno assistito allo scippo. Le prove raccolte sono state condivise con il settore Anticrimine. Le indagini proseguono con urgenza per trovare l’autore del reato pluriaggravato commesso.