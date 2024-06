Scippato alle spalle in pieno giorno: 76enne derubato mentre era seduto su una panchina

ANCONA – Un’azione fulminea, in pieno giorno. Erano circa le 11.30 quando, in prossimità di Porta Pia, un 76enne seduto in una panchina è stato scippato da una persona che gli ha puntato il ginocchio dietro la schiena e contemporaneamente gli ha sfilato di forza il borsello. L’autore del furto si è poi dileguato mentre sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Gialla – allertato da alcuni passanti – oltre alle forze dell’ordine che hanno raccolto la testimonianza della vittima, la quale ha preferito non recarsi in ospedale per i controlli.