Vigilanza privata, sciopero il 24 dicembre per 2mila lavoratori nelle Marche

Un Natale di lotta per i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari in sciopero il 24 dicembre. Circa 2mila addetti in tutte le Marche molti dei quali dipendenti di ditte importanti come Mondialpol, Axitea, La Vedetta, Suretè e Sicuritalia, sono senza contratto da cinque anni: quello del 24 è il terzo sciopero della categoria, reduce da ben tre anni di mobilitazione.

Lo sciopero è proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proprio per sollecitare il rinnovo del contratto di un settore che si è rivelato davvero cruciale in questi mesi di pandemia con un incremento della domanda di sicurezza privata che, però, non ha trovato riscontro nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Il settore, invece, avrebbe bisogno di un maggiore regolamentazione per ridurre la competizione al ribasso giocata, negli appalti, sulle condizioni di lavoro e sulla pelle dei lavoratori. I numeri confermano le difficoltà che vivono gli addetti: le retribuzioni, infatti, sono ferme da 58 mesi con le aziende che chiedono ancora più flessibilità sul lavoro e una maggiore deregolamentazione dei cambi di appalto.