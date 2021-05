Trenitalia, sciopero del personale mobile: possibili cancellazioni e variazioni d'orario

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com)

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Marche di Trenitalia proclamato dalla segreteria regionale del sindacato FAST, dalle ore 21.00 di mercoledì 5 alle ore 21.00 di giovedì 6 maggio 2021. Per i treni Regionali, nelle Marche e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com ed il numero verde gratuito 800 89 20 21 .