Fincantieri, Cisl Marche chiede test sierologici diffusi

«Chiediamo di aggiornare il Protocollo prevedendo test sierologici diffusi ed in particolare dove si verificano positività al fine di contenere e isolare eventuali altri casi e dare cosi' tranquillità ai lavoratori». Sono le rivendicazioni sindacali avanzate dal segretario generale della Fim-Cisl Marche, Leonardo Bartolucci, per conto dei lavoratori di Fincantieri di Ancona che oggi stanno scioperando. Un'iniziativa condivisa con Fiom-Cgil, Uilm e le Rsu.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Con questo sciopero vogliamo sollecitare l'attenzione di Fincantieri e delle istituzioni preposte per non disperdere quanto di positivo fatto fino ad oggi dalle Rsu nell'applicare il Protocollo sulla sicurezza Covid e per evitare che sia messa in discussione la continuita' produttiva- conclude in una nota Bartolucci-. Chiediamo inoltre interventi per migliorare il trasporto dei dipendenti e controlli per evitare assembramenti anche nelle vicinanze del cantiere specie nelle pause dei pasti».