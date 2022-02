Sciopero nazionale del trasporto pubblico: data e fasce di garanzia ad Ancona

ANCONA - I sindacati Filt-CGIL, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero nazionale degli autoferrotranvieri per il prossimo 25 febbraio. Disagi al trasporto pubblico locale, che sarà garantito solo nelle fasce orarie 5:30-8:30 e 17:30-20:30.

Conerobus

Conerobus informa che le partenze dai capolinea verranno effettuate dalle 5:30 alle 8,29 nella fascia mattinale e dalle 17:30 alle 20,29 nella fascia serale. I mezzi partiti raggiungeranno la destinazione di arrivo, ma le corse al di fuori di queste fasce orarie non saranno garantite. Verranno garantiti i servizi per portatori di handicap, scuole materne ed elementari. Nello sciopero dello scorso 14 gennaio proclamato dai sindacati, l’adesione in Conerobus è stata pari al 43% del personale interessato.