Danni ad abitazioni e chiese, sono oltre 80 le scosse di terremoto in poche ore: evacuata una palazzina

Prosegue lo sciame sismico nelle Marche dopo le forti scosse registrate ieri 9 novembre. Ad Ancona, nella serata di ieri è stata sgomberata una palazzina dichiarata temporaneamente inagibile a seguito di crepe e fessurazioni che richiedono una verifica da parte di tecnici e vigili del fuoco prima di autorizzare l'eventuale rientro delle sette persone residenti. Al momento la richiesta di una ospitalità di emergenza riguarda una decina di persone, che non hanno altra possibile sistemazione autonoma. Per queste e per eventuali ulteriori richieste l'Amministrazione comunale con la struttura di Protezione civile ha attrezzato alcuni spazi del Palarossini. Sono già pronti 25 posti letto, incrementabili rapidamente fino a 110

Intanto prosegue lo sciame sismico con 80 scosse superiori alla magnitudo 2.0, incentrate soprattutto davanti alla costa centro-nord della regione, in particolare al largo del Pesarese (zone Marotta di Mondolfo-Fano) ma anche più a sud davanti alla costa nord anconetana. Dopo la scossa più forte delle 7:07 - l'Invg indica ora una magnitudo 5.5 - davanti alla costa pesarese, e un minuto dopo la 'aftershock' di 5.2 al largo della costa anconetana nord, lo sciame sismico non si è fermato. In aumento gli episodi più vicini alla costa nord di Ancona con picchi alle 21.24 (3.4) e alle 23.05 (3.5). Forte restano la tensione e i timori di altre scosse più forti tra la popolazione. E iniziano ad evidenziarsi danni più significativi ad abitazioni e chiese: in generale le conseguenze sono state più che altro crepe, fessurazioni ma non di muri maestri, o cadute di calcinacci o intonaco. I vigili del fuoco ieri sono intervenuti alla Cattedrale di San Leopardo di Osimo per la caduta a terra di malte di precedenti ripristini: i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza e non si segnalano persone coinvolte.