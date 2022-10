SENIGALLIA - Nelle zona alluvionate torna l’allarme sciacalli. Tentativo di furto in via Verdi a Senigallia lunedì scorso. La proprietaria dell’abitazione aveva lasciato le finestre aperte per permettere agli interni, che ancora portano i segni dell’alluvione, di asciugarsi e prevenire la muffa.



I ladri ne hanno approfittato in un momento di assenza della donna. Hanno messo a soqquadro l’appartamento senza trovare nulla.